Зінченко: Гвардіола мене підвозив на своєму "Смарті"

Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розповів цікаву історію з Хосепом Гвардіолою.

"Пеп іноді приїжджає на тренування на "Смарті", бере в дружини. Навіть одного разу мене підвозив, коли я довго чекав таксі.

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Це було ще в той час, коли у мене не було машини, а жили ми тоді в одному будинку", – сказав Зінченко програмі Трендец.

Нагадаємо, у 5 турі АПЛ Манчестер Сіті вперше програв з українцем у складі. Кривдником став новачок дивізіону Норвіч. У 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів "містяни" зіграють на виїзді проти донецького Шахтаря. Матч відбудеться 18 вересня о 22:00.

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