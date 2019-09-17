Зинченко: Гвардиола меня подвозил на своем "Смарте"

Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал интересную историю с Хосепом Гвардиолой.

"Пеп иногда приезжает на тренировки на "Смарте", берет у жены. Даже один раз меня подвозил, когда я долго ждал такси.

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Это было еще в то время, когда у меня не было машины, а жили мы тогда в одном доме", – сказал Зинченко программе Трендец.

Напомним, в 5 туре АПЛ Манчестер Сити впервые проиграл с украинцем в составе. Обидчиком стал новичок дивизиона Норвич. В 1 туре группового этапа Лиги чемпионов "горожане" сыграют на выезде против донецкого Шахтера. Матч состоится 18 сентября в 22:00.

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