"Який момент. Велике спасибі всім людям, Зінченко був дуже вдячний. Він розминався і зрозумів посил публіки.

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Велике спасибі всім присутнім. Ми з нетерпінням чекаємо наступного тижня і домашнього дербі, яке зможемо показати Зінченку та громадянам України. Ми справді цього хочемо", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, Зінченко провів весь матч у запасі, однак навряд українця зараз найбільше хвилює ігровий час.

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