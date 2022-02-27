"Зінченко був дуже вдячний": Гвардіола підтримав українця та його земляків
Головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола радий, що команда перемогою над Евертоном (1:0) змогла зробити міні-подарунок Олександру Зінченку.
"Який момент. Велике спасибі всім людям, Зінченко був дуже вдячний. Він розминався і зрозумів посил публіки.
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Велике спасибі всім присутнім. Ми з нетерпінням чекаємо наступного тижня і домашнього дербі, яке зможемо показати Зінченку та громадянам України. Ми справді цього хочемо", – цитує Гвардіолу ВВС.
Нагадаємо, Зінченко провів весь матч у запасі, однак навряд українця зараз найбільше хвилює ігровий час.
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