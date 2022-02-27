"Какой момент. Большое спасибо всем людям, Зинченко был очень благодарен. Он разминался и понял посыл публики.

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Большое спасибо всем присутствующим. Мы с нетерпением ждем следующей недели и домашнего дерби, которое сможем показать Зинченко и гражданам Украины. Мы действительно этого хотим", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, Зинченко провел весь матч в запасе, однако вряд ли украинца сейчас больше всего волнует игровое время.

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