Ліга чемпіонів: визначилися всі учасники плей-офф
Завершився груповий етап найпрестижнішого клубного турніру Європи сезону 2023/24. Відомі 16 команд, які продовжать боротьбу за трофей.
За підсумками шостого туру групового раунду визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про команди, який вийшли в плей-офф.
Єдиний представник України – Шахтар – не зумів пробитися у плей-офф, посівши третє місце в групі Н. "Гірники" набрали 9 очок, але пропустили вперед Барселону та Порту. Навесні чемпіон України гратиме в Лізі Європи.
Перші місця:
Баварія
Арсенал
Реал Мадрид
Реал Сосьєдад
Атлетіко
Борусія Дортмунд
Манчестер Сіті
Барселона
Другі місця:
Копенгаген
ПСВ
Наполі
Інтер
Лаціо
ПСЖ
РБ Лейпциг
Порту
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у понеділок, 18 грудня. Переможці груп будуть сіяними, другі місця – несіяними.
Реал і Манчестер Сіті пройшли груповий етап без втрат. Головною сенсацією став виліт Манчестер Юнайтед, який не обійшов Копенгаген. Групу "смерті" несподівано виграла дортмундська Борусія, вибивши з турніру Мілан і Ньюкасл. Ніхто не завершив груповий раунд без очок.
Англія втратила дві команди, Уніон і Мілан зменшили представництво Німеччини та Італії відповідно. У плей-офф найбільше іспанських команд – чотири повпреди Ла Ліги виграли свої групи. В 1/8 фіналу аж три команди з нетопових чемпіонатів: ПСВ, Копенгаген і Порту.
У Лігу Європи переходять:
Галатасарай
Ланс
Брага
Бенфіка
Фейєнорд
Мілан
Янг Бойз
Шахтар
Олександр Зінченко з Арсеналом може розраховувати на слабшого суперника в 1/8 фіналу завдяки посіву. Андрій Лунін доклався до ідеальних показників Реала. Анатолій Трубін врятував Бенфіку від повного провалу та протягнув у ЛЄ.