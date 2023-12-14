За підсумками шостого туру групового раунду визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про команди, який вийшли в плей-офф.

Єдиний представник України – Шахтар – не зумів пробитися у плей-офф, посівши третє місце в групі Н. "Гірники" набрали 9 очок, але пропустили вперед Барселону та Порту. Навесні чемпіон України гратиме в Лізі Європи.

Перші місця:



Баварія

Арсенал

Реал Мадрид

Реал Сосьєдад

Атлетіко

Борусія Дортмунд

Манчестер Сіті

Барселона

Другі місця:



Копенгаген

ПСВ

Наполі

Інтер

Лаціо

ПСЖ

РБ Лейпциг

Порту

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у понеділок, 18 грудня. Переможці груп будуть сіяними, другі місця – несіяними.

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Реал і Манчестер Сіті пройшли груповий етап без втрат. Головною сенсацією став виліт Манчестер Юнайтед, який не обійшов Копенгаген. Групу "смерті" несподівано виграла дортмундська Борусія, вибивши з турніру Мілан і Ньюкасл. Ніхто не завершив груповий раунд без очок.

Англія втратила дві команди, Уніон і Мілан зменшили представництво Німеччини та Італії відповідно. У плей-офф найбільше іспанських команд – чотири повпреди Ла Ліги виграли свої групи. В 1/8 фіналу аж три команди з нетопових чемпіонатів: ПСВ, Копенгаген і Порту.

У Лігу Європи переходять:



Галатасарай

Ланс

Брага

Бенфіка

Фейєнорд

Мілан

Янг Бойз

Шахтар

Олександр Зінченко з Арсеналом може розраховувати на слабшого суперника в 1/8 фіналу завдяки посіву. Андрій Лунін доклався до ідеальних показників Реала. Анатолій Трубін врятував Бенфіку від повного провалу та протягнув у ЛЄ.