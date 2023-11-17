Лідер національної команди Олександр Зінченко поділився емоціями після контрольного матчу. Футболіст розповів, як підопічні Реброва налаштовуються на матч проти Італії у відборі до Євро-2024.

– Було дуже холодно, але холодно для обох команд. Хороший контрольний спаринг. Думаю, що тренерський штаб отримав якусь інформацію. Будемо готуватися до гри з Італією.

Спритний Піхальонок і "більярд" від Назарини: відео голів і огляд матчу Лехія – Україна

– Найважливіше було отримати фізичне навантаження, чи десь якісь, можливо, були вже награвання?

– Думаю, що пріоритетом все ж таки були комунікація і награвання між гравцями. Думаю, на сьогодні фізично всі хлопці готові, тому що всі чемпіонати зараз вже тривають достатньо довго, кожен з нас зіграв вже десь 12 ігор. Тому в плані фізичного стану я б не сказав, що це було сьогодні в пріоритеті.

– У Степаненка було одразу три гольових моменти. Удача від нього відвернулася?

– Я сподіваюся, це все перенесеться на гру з Італією, тому в нього ще все попереду. Але сьогодні він мав забивати хет-трик, – сказав Зінченко в коментарі УАФ.

Вирішальний поєдинок у боротьбі за пряму путівку на Євро-2024 збірна України зіграє у понеділок, 20 листопада, у Леверкузені. Матч Україна – Італія стартує о 21:45 за київським часом.

Україна обіграла Лехію у секретному спарингу перед Італією – дебютні голи принесли перемогу команді Реброва