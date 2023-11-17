Лидер национальной команды Александр Зинченко поделился эмоциями после контрольного матча. Футболист рассказал, как подопечные Реброва настраиваются на матч против Италии в отборе к Евро-2024.

– Было очень холодно, но холодно для обеих команд. Хороший контрольный спарринг. Думаю, что тренерский штаб получил какую-то информацию. Будем готовиться к игре с Италией.

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– Самое важное было получить физическую нагрузку, или какие-то, возможно, были уже наигрывания?

– Думаю, что приоритетом все же была коммуникация и наигрывание между игроками. Думаю, на сегодняшний день физически все ребята готовы, потому что все чемпионаты сейчас уже продолжаются достаточно долго, каждый из нас сыграл уже где-то 12 игр. Поэтому в плане физического состояния я не сказал бы, что это было сегодня в приоритете.

– У Степаненко было сразу три голевых момента. Удача от него отвернулась?

– Я надеюсь, это все перенесется на игру с Италией, потому у него еще все впереди. Но сегодня он должен забивать хет-трик, – сказал Зинченко в комментарии УАФ.

Решающий поединок в борьбе за прямую путевку на Евро-2024 сборная Украины сыграет в понедельник, 20 ноября, в Леверкузене. Матч Украина – Италия стартует в 21:45 по киевскому времени.

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