Наставник "канонірів" Міккель Артета хотів би укріпити лівий фланг оборони, адже незадоволений виступами Нуну Тавареша й травмою Кірана Тірні.

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Daily Express склав четвірку гравців, які б могли підійти Арсеналу. Це Алекс Грімальдо (Бенфіка), Кайл Вокер-Пітерс (Саутгемптон), Маркос Алонсо (Челсі) й Олександр Зінченко (Манчестер Сіті).

"Приєднався до "містян" у статусі хавбека, але перейшов на позицію лівого оборонця, продемонструвавши чудову роботу. Після появи Жоао Канселу він із труднощами пробивається в основу. У віці 25 років у нього може з'явитись спокуса приєднатись до клубу, де йому будуть надавати більше можливостей грати в основі", – аргументує видання свій вибір на користь українця.

Зауважимо, цього сезону Нуну Тавареш і Кіран Тірні провели за Арсенал по 25 поєдинків у всіх турнірах. В активі Зінченка 23 матчі й три результативні передачі за Сіті.

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