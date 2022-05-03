Для универсала Манчестер Сити Александра Зинченко подыскали новый клуб в Англии. Это – лондонский Арсенал.

Наставник "канониров" Миккель Артета хотел бы укрепить левый фланг обороны, ведь недоволен выступлениями Нуну Тавареша и травмой Кирана Тирни.

"Сейчас нет ни Шахтера, ни Динамо – есть Украина": Зинченко принял участие в киберспортивном турнире, сыграв за киевлян

Daily Express составил четверку игроков, которые могли бы подойти Арсеналу. Это Алекс Гримальдо (Бенфика), Кайл Уокер-Питерс (Саутгемптон), Маркос Алонсо (Челси) и Александр Зинченко (Манчестер Сити).

"Присоединился к "горожанам" в статусе хавбека, но перешел на позицию левого защитника, продемонстрировав отличную работу. После появления Жоао Канселу он с трудом пробивается в основу. В возрасте 25 лет у него может появиться соблазн присоединиться к клубу, где ему будут предоставлять больше возможностей играть в основе", – аргументирует издание свой выбор в пользу украинца.

Заметим, что в этом сезоне Нуну Тавареш и Киран Тирни провели за Арсенал по 25 поединков во всех турнирах. В активе Зинченко 23 матча и три результативных передачи за Сити.