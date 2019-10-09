Зінченка розривають фанати, а Шевченко вимагає інтенсивності – відео відкритого тренування збірної України

У Харкові відбулося відкрите тренування збірної України перед матчем проти Литви у відборі до Євро-2020.

Підтримати "синьо-жовтих" прийшло понад шість тисяч уболівальників, інформує офіційний сайт УАФ.

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Одразу після приїзду на Металіст гравці та тренери збірної України приділили увагу "дітям сонця" (із синдромом Дауна), а також дітям внутрішньо переміщених осіб. А вже після завершення тренування гравці підійшли до трибун для традиційних автографів і селфі. Особлива увага уболівальників була прикута до наших легіонерів – Олександра Зінченка та Андрія Ярмоленка,

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