toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - ЛИТВА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВРО-2020

Зінченка розривають фанати, а Шевченко вимагає інтенсивності – відео відкритого тренування збірної України

11:06 1007 Читать на русском
Зінченка розривають фанати, а Шевченко вимагає інтенсивності – відео відкритого тренування збірної України
Тренування збірної України / УАФ

У Харкові відбулося відкрите тренування збірної України перед матчем проти Литви у відборі до Євро-2020.

Підтримати "синьо-жовтих" прийшло понад шість тисяч уболівальників, інформує офіційний сайт УАФ.

Степаненко розповів про головну небезпеку для збірної України перед матчем з Литвою

Одразу після приїзду на Металіст гравці та тренери збірної України приділили увагу "дітям сонця" (із синдромом Дауна), а також дітям внутрішньо переміщених осіб. А вже після завершення тренування гравці підійшли до трибун для традиційних автографів і селфі. Особлива увага уболівальників була прикута до наших легіонерів – Олександра Зінченка та Андрія Ярмоленка,

Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонат

blog_ava
Еллардайс оцінив шанси Манчестер Юнайтед покинути АПЛ
06:00
1377
Теги
Олександр Зінченко Олександр Зінченко Андрій Шевченко Андрій Шевченко Збірна України Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
24
хв
Німеччина
21:45
Аргентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук