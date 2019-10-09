Зінченка розривають фанати, а Шевченко вимагає інтенсивності – відео відкритого тренування збірної України

Італія — 13:00 517
-
Джампаоло не мав жодних шансів у Мілані, або Як Мальдіні вбиває клуб свого серця
-
"Сирійці Чорноморця спали у сауні". Одеський Зідан – про зупинку серця, дубль у ворота Динамо і зразкового ФедецькогоІнтерв’ю — 12:00 3869
-
20 років тому Шевченко забив легендарний гол у ворота Росії – ретро дняЗбірна України — 11:36 1451
-
Маліновський – є серйозна проблема: Аталанта перевершує грандів, а італійські ЗМІ та фанати розчаровуються українцемІталія — 10:20 6390
-
Головний лікар збірної України оцінив важкість пошкодження МиколенкаЗбірна України — 09:15 3385