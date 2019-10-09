Зинченко разрывают фанаты, а Шевченко требует интенсивности – видео открытой тренировки сборной Украины

Италия — 10:23 208
-
Маліновський – є серйозна проблема: Аталанта перевершує грандів, а італійські ЗМІ та фанати розчаровуються українцем
-
Твіттеріада. Кандидат у збірну України піддався чарам гарячої аргентинки, або Чи думав Луческу про Динамо та КарпатиОвертайм — 8 окт 1095
-
Месси и Роналду рискуют больше не сыграть в Англии – звездам могут запретить въезд в странуИспания — 8 окт 1462
-
Украина – Литва: прогноз на матч квалификации Евро-2020Евро-2020 — 8 окт 556
-
СК Дніпро-1: очікування були далекими від реальності, або Чому команда Михайленка не стала "третьою силою"Сергій Тищенко — 8 окт 5229