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Зинченко разрывают фанаты, а Шевченко требует интенсивности – видео открытой тренировки сборной Украины

11:06 16 Читати українською
Зинченко разрывают фанаты, а Шевченко требует интенсивности – видео открытой тренировки сборной Украины
Тренировка сборной Украины / УАФ

В Харькове состоялась открытая тренировка сборной Украины перед матчем против Литвы в отборе к Евро-2020.

Поддержать "сине-желтых" пришло более шести тысяч болельщиков, сообщает официальный сайт УАФ.

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Сразу после приезда на Металлист игроки и тренеры сборной Украины уделили внимание "детям солнца" (с синдромом Дауна), а также детям внутренне перемещенных лиц. А уже после завершения тренировки игроки подошли к трибунам для традиционных автографов и селфи. Особое внимание болельщиков было приковано к нашим легионерам – Александру Зинченко и Андрею Ярмоленко,

Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат

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Андрей Шевченко Андрей Шевченко Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Сборная Украины Александр Зинченко Александр Зинченко
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