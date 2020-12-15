Голкіпер Реала Андрій Лунін ніяк не може дебютувати у складі мадридського клубу в офіційних матчах.

Українець став гравцем "вершкових" влітку 2018 року, проте так і не провів жодного матчу у складі Реала, за виключенням товариських.

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Як повідомляє Marca, Лунін найдовше очікує на свій дебют за клуб за останні роки. Андрій вже тричі вирушав в оренди (Вальядолід, Леганес та Ов'єдо), проте отримав регулярну ігрову практику лише в останньому.

За цей час дублер Куртуа Ареола встиг зіграти у 5 матчах. Свої нагоди отримували і Кейлор Навас до свого відходу в ПСЖ та Кіко Касілья. А от у поточному сезоні Зідан змінив свою "норму" надавати шанс дублерам основного воротаря. Француз так і не зважився замінити Тібо Куртуа – цьому не посприяли навіть напружений графік королівського клубу та незначне пошкодження бельгійця.

Зазначимо, що Реал сьогодні, 15 грудня, проведе матч чемпіонату Іспанії проти Атлетіка. Мадридці мають в активі 23 очки та відстають від лідера – Реал Сосьєдада – на 3 пункти.

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