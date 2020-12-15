Голкипер Реала Андрей Лунин никак не может дебютировать в составе мадридского клуба в официальных матчах.

Украинец стал игроком "сливочных" летом 2018 года, однако так и не провел ни одного матча в составе Реала, за исключением товарищеских.

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Как сообщает Marca, Лунин дольше всех ожидает своего дебюта за клуб за последние годы. Андрей уже трижды отправлялся в аренды (Вальядолид, Леганес и Овьедо), однако получил регулярную игровую практику лишь в последнем.

За это время дублер Куртуа Ареола успел сыграть в 5 матчах. Свои возможности получали и Кейлор Навас до своего ухода в ПСЖ и Кико Касилья. А вот в текущем сезоне Зидан изменил свою "норму" предоставлять шанс дублерам основного вратаря. Француз так и не решился заменить Куртуа – этому не помогли даже напряженный график королевского клуба и незначительное повреждение бельгийца.

Отметим, что Реал сегодня, 15 декабря, проведет матч чемпионата Испании против Атлетика. Мадридцы имеют в активе 23 очка и отстают от лидера – Реал Сосьедад – на 3 пункта.

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