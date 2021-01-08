Нагадаємо, Бензема є підозрюваним у справі з шантажем Вальбуена, якому злочинці погрожували публікацією особистого секс-відео в 2015 році. Слідство наполягає, що форвард Реала передавав партнеру по національній команді вимоги шантажистів.

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Починаючи з 2015 року, Карім кілька разів оскаржував справу в апеляційних інстанціях. У грудні 2020-го Карім програв у Касаційному суді – вищій судовій інстанції Франції. Після цього проти нього і ще п'яти фігурантів шантажу було відкрито кримінальну справу.

Якщо провину Каріма в шантажі доведуть, то йому загрожуватиме позбавлення волі на термін до 5 років і штраф в розмірі 750 тисяч євро, повідомляє AS.

При цьому зазначається, що вирок навряд чи означатиме реальне ув'язнення, оскільки Бензема раніше не мав проблем із законом. Однак наслідки можуть поширитися і на футбольну діяльність. Якщо футболіста визнають винним, це призведе і до дисциплінарних покарань. Наприклад, після завершення кар'єри Карім не зможе працювати у сфері футболу на території Франції. Зокрема, тренувати будь-яку команду.

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