"Я дивлюся всі матчі і отримую задоволення від всіх успішних дій Мбаппе. Але в цьому плані я – як і всі вболівальники. Чи хочу я підписати Мбаппе в Реал? Не втягуйте мене в це.

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Так, зараз всі обговорюють той матч, але те, що зробив Мбаппе, не повинно нікого дивувати, тому що я його знаю. Я стежу за ним, як уболівальник, але зараз для мене головне – це завтрашній матч (проти Вальядоліда – прим.). За тим, що відбувається поза Реалом, я просто стежу з інтересом і захопленням", – цитує Зідана Marca.

Зауважимо, останнім часом Мбаппе пророкують відхід з ПСЖ. Головним претендентом на зіркового француза ЗМІ називають саме мадридський Реал.

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