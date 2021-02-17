Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе своїм перфомансом у матчі ЛЧ проти Барси (4:1) спровокував нову хвилю трансферних чуток навколо себе.

ПСЖ не відпустить Кіліан Мбаппе, якщо отримає пропозицію менше 200 млн євро, повідомляє Get French Football News.

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Пріоритетним варіантом для парижан є збереження 22-річного форварда, але керівництво готується до будь-якого розвитку подій, адже контракт Кіліана розрахований до літа 2022-го і сторони поки не домовились про продовження співпраці. За інформацією ЗМІ, раніше Реал цікавився потенційним трансфером Мбаппе, і ПСЖ називав суму близько 150 млн євро.

Нагадаємо, хет-триком у ворота Барселони Мбаппе майже вирішив для парижан питання виходу в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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