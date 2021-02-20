"Я смотрю все матчи и получаю удовольствие от всех успешных действий Мбаппе. Но в этом плане я – как и все болельщики. Хочу ли я подписать Мбаппе в Реал? Не втягивайте меня в это.

ПСЖ обновил ценник на Мбаппе после избиения Барселоны

Да, сейчас все обсуждают тот матч, но то, что сделал Мбаппе, не должно никого удивлять, потому что я его знаю. Я слежу за ним, как болельщик, но сейчас для меня главное – это завтрашний матч (против Вальядолида – прим.). За тем, что происходит за Реалом, я просто слежу с интересом и увлечением", – цитирует Зидана Marca.

Заметим, в последнее время Мбаппе прочат уход из ПСЖ. Главным претендентом на звездного француза СМИ называют именно мадридский Реал.

Велика ніч Динамо вже не унікальна: Мессі біля розбитого корита Барселони, Мбаппе повторює Шевченка і віщує крах Лео