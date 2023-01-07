Головний тренер Франції Дідьє Дешам визначився зі своїм майбутнім на наступні 4 роки.

Дешам продовжив контракт з місцевою федерацією та залишиться наставником збірної Франції до 2026 року, повідомляє офіційний сайт організації.

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Після виходу у півфінал ЧС-2022 тренер сам міг вирішити своє майбутнє – президент федерації Ноель Ле Гре висловив повну довіру Дешаму. Також він має підтримку Макрона.

Дідьє виграв з Францією ЧС-2018 та Лігу націй-2021, а також вийшов у фінали Євро-2016 та ЧС-2022. Дешам повезе збірну на Євро-2024 та наступний Мундіаль.

"Ле Бльо" під керівництвом Дешама здобула 89 перемог у 139 матчах. Фахівець очолює збірну Франції з 2012-го.

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