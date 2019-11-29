Зідан розповів про майбутнє Вінісіуса у Реалі

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан пролив світло щодо подальшого перебування форварда команди Жуніора Вінісіуса у складі "вершкових".

"Вінісіус не покине Реал у січні, він залишиться з нами. У нас 26 гравців у складі. Останнім часом він мало грав, але ми все одно будемо на нього розраховувати. Поки його час ще не прийшов, але все може дуже швидко змінитися.

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Він залишається, я можу сказати це точно. Проблема в тому, що є й інші футболісти, які не потрапляють до складу і не грають. Наприклад, Родріго. Коли у вас 26 гравців – четверо, п'ятеро або шестеро повинні пройти повз заявку. Він повинен бути готовий, коли отримає шанс", – цитує Зідана іспанське видання Marca.

Нагадаємо, Вінісіус був одним із лідерів Реала на початку минулого сезону. Але після повернення в команду Зінедіна Зідана молодий бразилець почав отримувати значно менше ігрового часу. В поточному сезоні 19-річний футболіст зіграв за Реал 11 матчів та забив 1 гол.

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