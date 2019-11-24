Модріч провів найкращий матч за Реал – ренесанс володаря "Золотого м'яча", який змусив критиків замовкнути

Поєдинок 14-го туру Прімери Реал Мадрид – Реал Сосьєдад став бенефісом Луки Модріча. Володар "Золотого м'яча-2018" провів історичний для себе матч та став головною дійовою особою в ремонтаді команди Зідана.

Друга хвилина матчу Реал Мадрид – Реал Сосьєдад. Серхіо Рамос віддає необережний пас, Вілліан Хосе перехоплює м'яч та відправляє його у ворота мадридців, шокувавши Сантьяго Бернабеу. Здавалося, "бланкос" ризикують знову втратити очки, адже за останній місяць вони не змогли обіграти скромний Бетіс та поступилися новачку Прімери Мальорці. Але, на щастя Зінедіна Зідана, цього вечора в його команді знайшлися ті, хто повели команду за собою.

Реал – Реал Сосьєдад – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Одним із головних героїв поєдинку став Лука Модріч, який до двох результативних передач записав у свій актив ще й забитий м'яч. Наприкінці першого тайму 34-річний хорват класно знайшов Каріма Бензема, який зрівняв рахунок. По перерві віце-чемпіон світу-2018 скинув м'яч на Федеріко Вальверде, а той дальнім ударом за допомогою рикошету забив другий гол Реала в матчі. Крапку в поєдинку поставив сам Модріч – півзахисник потужним ударом з лівої увігнав м'яч у правий кут воріт гостей. 3:1 – Реал набрав важкі 3 очки та продовжує йти нога в ногу з Барселоною.

Вперше у своїй мадридській кар'єрі Модріч віддав дві гольові передачі в одній грі, а забитий гол поставив жирну крапку у феєричному для хорвата матчі – найкращому за 7 років у футболці Королівського клубу.

3 - Luka Modrić has been involved in three goals in the same game for @realmadriden in all competitions for the first time (one goal and two assists). Brilliant. pic.twitter.com/jjdJGZ4kfE — OptaJose (@OptaJose) November 23, 2019

В сезоні 2019/20 в активі Модріча 2 голи та 5 асистів у 13-ти зіграних матчах в рамках всіх турнірів. Не надто вражаюче, але не забуваймо, що на гру віце-чемпіона світу серйозно вплинула травма, через яку він пропустив 6 поєдинків. Саме за час відсутності хорватського хавбека Реал зазнав обох поразок у поточному сезоні – розгром від ПСЖ в Лізі чемпіонів та фіаско на Балеарах у матчі з Мальоркою. Повернення Модріча додало приємного головного болю Зінедіну Зідану, який останній часом використовував у центрі поля трикутник Каземіро-Кроос-Вальверде. На старті сезону Реал спіткала справжня епідемія травм, тому набрання хорватом хорошої форми – чи не найкраща новина для тренера мадридців за останній час.

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Цікавий факт – окрім двох асистів, хорват забив нетиповий для себе м'яч ударом з меж штрафного майданчика. У складі Реала Лука відзначився 19-м голом, 14 із яких були забиті дальніми пострілами. До слова, хавбек пробив по воротах Реал Сосьєдада лише одного разу – саме цей удар став результативним. Феноменальна реалізація!

"Модріч дістає "Золотий м'яч"", – таким заголовком оцінив гру Модріча AS. Видання відзначає, що попри поважний футбольний вік півзахисник все ще приносить Реалу суттєву користь та змусив замовкнути численних критиків. Здавалося, що зірка Модріча потрохи починає згасати, але хавбек робить все, щоб відтягнути цей момент якомога далі. Після заміни Модріча на Іско трибуни Сантьяго Бернабеу влаштували справжню овацію для ветерана – вражаючий контраст із тим же Бейлом, якого зустріли гучним свистом та не надто приємними плакатами.

Вчорашня гра Модріча – це найкраща версія поки що чинного володаря "Золотого м'яча, вважає журналіст Marca Хесус Мата. "Ті, хто хотів відходу хорвата, тепер змушені почекати – це був феєричний виступ". Він не тягнув ковдру на себе, жодного разу не йшов у дриблінг, але успішно робив те, що вміє найкраще – вів гру команди, роздавав гострі передачі та був справжнім мотором команди.

Схоже, 34-річний Лука Модріч переживає другу молодість. Влітку його активно відправляли в Інтер, але хорват все ж залишився в Іспанії та допомагає прогресувати талановитій мадридській молоді. Той же Феде Вальверде суттєво додав у поточному сезоні та поступово стає важливим гравцем у Реалі – ймовірно, саме він у найближчі роки і стане заміною Модріча. Зараз уругваєць має унікальну нагоду грати поруч з геніальним хавбеком, у якого все ще є чому повчитися.

Безумовно, не варто забігати наперед, але нинішній Реал поступово починає нагадувати ту команду, яка тричі поспіль вигравала Лігу чемпіонів, а заслугу Модріча у ренесансі "бланкос" важко переоцінити.

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