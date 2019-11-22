Роналдо відзначив молоду зірку Реала: Я хочу бачити його у своїй команді

Колишній нападник мадридського Реала Роналдо вважає, що його співвітчизник Вінісіус був найкращим гравцем у складі королівського клубу в минулому сезоні.

"Це прекрасний гравець. У нього був відмінний сезон в минулому році, і він фактично врятував Реал від ще більшого провалу.

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Я хотів би бачити його у своїй команді (Роналдо є власником Вальядоліда, – прим). Але йому є чому повчитися, він все ще жаліє себе. Ще один великий мінус для Вінісіуса – чудова форма Родріго, який усіх дивує своєю грою", – цитує Роналдо As з посиланням на Fox Sports Brasil.

Нагадаємо, Вінісіус був одним із лідерів Реала на початку минулого сезону. Але після повернення в команду Зінедіна Зідана молодий бразилець почав отримувати значно менше ігрового часу. В поточному сезоні 19-річний футболіст зіграв за Реал 11 матчів та забив 1 гол.

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