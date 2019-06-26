Реал знайшов альтернативу Погба в Аяксі – відома сума трансферу

Мадридський Реал всерйоз зацікавився півзахисником Аякса Донні ван де Бееком.

Мадридский Реал розглядає півзахисника Аякса Донні ван де Беека в якості альтернативи Полю Погба з Манчестер Юнайтед, повідомляє Marca.

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Зазначається, що Аякс хоче отримати за 22-річного півзахисника приблизно 60-70 млн євро. Це майже на 100 млн євро менше, ніж Манчестер Юнайтед вимагає за Погба. До того ж, "манкуніанці" не горять бажанням продавати француза, а тому переговори йдуть дуже важко. Раніше повідомлялося, що в послугах ван де Бека зацікавлені Барселона і Тоттенхем.

Ван де Бек є вихованцем Аякса. У сезоні-2018/19 хавбек провів за амстердамців 57 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів і віддав 13 гольових передач. Його контракт з Аяксом розрахований до літа 2022 року.

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