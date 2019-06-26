toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019 НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Реал знайшов альтернативу Погба в Аяксі – відома сума трансферу

11:38 855 Читать на русском
Реал знайшов альтернативу Погба в Аяксі – відома сума трансферу
Донні ван де Беек / Reuters

Мадридський Реал всерйоз зацікавився півзахисником Аякса Донні ван де Бееком.

Мадридский Реал розглядає півзахисника Аякса Донні ван де Беека в якості альтернативи Полю Погба з Манчестер Юнайтед, повідомляє Marca.

Погба прямо заявив про своє бажання піти з Манчестер Юнайтед

Зазначається, що Аякс хоче отримати за 22-річного півзахисника приблизно 60-70 млн євро. Це майже на 100 млн євро менше, ніж Манчестер Юнайтед вимагає за Погба. До того ж, "манкуніанці" не горять бажанням продавати француза, а тому переговори йдуть дуже важко. Раніше повідомлялося, що в послугах ван де Бека зацікавлені Барселона і Тоттенхем.

Ван де Бек є вихованцем Аякса. У сезоні-2018/19 хавбек провів за амстердамців 57 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів і віддав 13 гольових передач. Його контракт з Аяксом розрахований до літа 2022 року.

Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує

blog_ava
"Додому не приїжджав через війну". Уродженця Луганська відшукали в Іспанії і запросили в збірну України
12:00
4619
Теги
Іспанія Поль Погба Поль Погба Реал Мадрид Реал Мадрид Аякс Аякс Донні ван де Беек Донні ван де Беек Трансфери Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
14
год
:
30
хв
Бразилія
03:30
Парагвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук