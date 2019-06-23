"Я ненавиджу несправедливість і насильство". Правила життя Зінедіна Зідана

Зінедін Зідан. Головний тренер Реала, видатний півзахисник-віртуоз, володар "Золотого м’яча-1998" – зібрання його життєвих постулатів і знаменитих цитат. Сьогодні, 24 червня, йому виповнилось 47.

Мій батько ніколи не казав, що любить мене. Однак за його вчинками я завжди розумів, що він любить мене понад усе на світі.

Батько завжди наголошував, що мігрант повинен працювати в два рази більше, ніж місцевий.

Батьки вчили не ставити себе вище оточуючих, і я дуже вдячний їм за науку.

У Марселі я жив у поганому районі. Але важливо не де ти живеш, а як. Я спілкувався з двадцятьма хлопцями, і ніхто з них не пив і не курив.

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У дитинстві ми організували з друзями на марсельському пляжі невеликий бізнес. Пропонували відпочивальникам позмагатися зі мною в швидкості поїдання сосисок. Чудовий апетит майже завжди дозволяв мені вийти переможцем.

Важливо завжди пам'ятати, хто ти і звідкіля прийшов. Ніколи не забуваю людей, з якими ріс.

Знайомлячись із дівчиною, насамперед звертаю увагу на її руки.

Мені не подобається багато говорити, але, звичайно ж, я буду відповідати на ваші запитання. У мене немає страху перед публічними виступами, але я вважаю за краще утриматися від них.

Марсель назавжди залишиться моїм улюбленим містом. Там є своя атмосфера, свій дух. У цьому плані Марсель чимось схожий на Ліверпуль.

Якщо тобі пощастило, треба хапати фортуну за хвіст. Потрібно використовувати будь-який шанс для прогресу. Не можна витрачати себе даремно.

Я ненавиджу несправедливість і насильство. Отримував безліч ударів упродовж матчу. Я приймав їх, нічого не кажучи, але наставав момент, коли не міг більше стриматися. Я підводився і вибухав.

Матерацці? Він так наполегливо смикав мене за футболку, що я попросив його тримати руки при собі, позаяк футболку зможе отримати після гри. У відповідь він образив мою матір і сестру. Я не стримався. Це був негідний вчинок, але все сталося дуже швидко.

Можна стерпіти сильний поштовх, небезпечний підкат, матюки у свій бік. Але коли ображають рідних – потрібно відразу ж відповідати.

Між Кріштіану і Мессі я обираю Кріштіану, тому що він – найкращий гравець світу. Мессі – це його протилежність, але їх суперництво прекрасне, і це те, що люди хочуть бачити від футболу. Роналду може сказати щось різке, але у нього серце хорошої людини.

Коли закінчувався матч, я вважав за краще піти додому, побути разом із сім'єю. Мені не подобалося ходити на вечірки з футболістами. Тому що ти прекрасно знаєш, що станеться: якщо підеш, то обов'язково зробиш якусь дурницю. А я не хотів це робити, тому що моя дружина і мої діти – найголовніше для мене, і я їх дуже люблю.

Я міг би виступати ще впродовж двох років, але подумав, що мені не вистачає адреналіну для великих матчів. І я прийняв рішення. Це було легше зробити, ніж коли хтось би сказав мені: "Твій час настав".

Іспанці кардинально відрізняються від мене: їм подобається гуляти, розмовляти, сміятися... Мені хочеться оточити себе такими людьми. Тому що вони мене надихають.

У футболі потрібно бути дуже хорошим, виділятися, звичайно, і я не знаю, чи будуть мої діти кращими, ніж я. Але є ще одна важлива річ – важливо отримувати задоволення від того, чим ти займаєшся у кожен момент свого життя. І вони отримують це задоволення.

Як тренер, розумію те, що необхідно моїм гравцям і коли слід втручатися. Часом досить перебувати поруч з ними.

Я – мусульманин і вірю в єдиного Бога, який створив все суще. Ця віра живе всередині мене.

Ніколи не стану озвучувати свої політичні погляди, хоча не можу сказати, що політика мені нецікава.

Я відчуваю, що повинен повернути частину того, чого досягнув, щоб допомогти тим, у кого є проблеми. Алжиру дуже потрібна допомога.

Найбільшим досягненням мого життя будуть не кубки та медалі, а момент, коли діти скажуть, що вважають мене хорошим батьком.

Моє тіло вже не те, що було раніше. Я вже не настільки витривалий. Тепер, коли проводжу матч, навіть на рівні ветеранів, після нього все тіло починає боліти і потрібно набагато більше часу для відновлення. Але старіння не турбує мене.

У мене ніколи не було проблем, коли я почав лисіти. Дуже добре знаю себе. Вулиці роблять тебе сильнішим.

Лисі люди можуть бути дуже привабливими. І моїй дружині я подобаюся таким – лисим і з бородою.

Не думаю, що інші жінки говорять про мене. Деякі гравці божеволіють від жінок, але не я.

Максимум, на що я здатний, це зварити яйце. А ось моя дружина Вероніка готує чудово. Вона навіть навчилася робити деякі страви з алжирської кухні.

Я не завжди одягаю краватку. Мій улюблений одяг – джинси і футболка. Мені подобається одягатися природно, але зі смаком.

Якщо хтось коли-небудь скаже, що хотів би стати схожим на Зінедіна Зідана, я буду по-справжньому щасливий.

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