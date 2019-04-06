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Зідан провів 100-й матч на чолі Реала в чемпіонаті Іспанії

19:59 74 Читать на русском
Зідан провів 100-й матч на чолі Реала в чемпіонаті Іспанії
Зінедін Зідан / фото: ФК Реал Мадрид

Матч проти Ейбара в рамках 31-го туру Ла Ліги став для Зінедіна Зідана 100-м у ролі головного тренера Реала в чемпіонаті Іспанії.

59’ Карім Бензема
81’ Карім Бензема
 
Марк Кардона 39’
39’ Марк Кардона
59’ Карім Бензема
81’ Карім Бензема

Зінедін Зідан провів 100-й матч в ролі наставника Реала в рамках чемпіонату Іспанії. Сталося це в поєдинку 31-го туру Прімери проти Ейбара, який завершився важкою перемогою "бланкос" з рахунком 2:1.

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У цих ста поєдинках Реал під керівництвом Зізу виграв 71 раз, 18 матчів звів унічию та 11 разів поступився. Різниця голів – 271:106, повідомляє MisterChip.

Нагадаємо, Зідан очолював Реал з початку 2016 року, проте по завершенні сезону 2017/18 вирішив покинути клуб. Втім, нещодавно француз повернувся в Реал після звільнення Сантьяго Соларі.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид - Ейбар
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