Зідан провів 100-й матч на чолі Реала в чемпіонаті Іспанії

Матч проти Ейбара в рамках 31-го туру Ла Ліги став для Зінедіна Зідана 100-м у ролі головного тренера Реала в чемпіонаті Іспанії.

Зінедін Зідан провів 100-й матч в ролі наставника Реала в рамках чемпіонату Іспанії. Сталося це в поєдинку 31-го туру Прімери проти Ейбара, який завершився важкою перемогою "бланкос" з рахунком 2:1.

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У цих ста поєдинках Реал під керівництвом Зізу виграв 71 раз, 18 матчів звів унічию та 11 разів поступився. Різниця голів – 271:106, повідомляє MisterChip.

Нагадаємо, Зідан очолював Реал з початку 2016 року, проте по завершенні сезону 2017/18 вирішив покинути клуб. Втім, нещодавно француз повернувся в Реал після звільнення Сантьяго Соларі.

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