Зидан провел 100-й матч во главе Реала в чемпионате Испании

Матч против Эйбара в рамках 31-го тура Ла Лиги стал для Зинедина Зидана 100-м в качестве главного тренера Реала в чемпионате Испании.

Зинедин Зидан провел 100-й матч в роли наставника Реала в рамках чемпионата Испании. Произошло это в поединке 31-го тура Примеры против Эйбара, который завершился тяжелой победой "бланкос" со счетом 2:1.

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В этих ста поединках Реал под руководством Зизу выиграл 71 раз, 18 матчей свел вничью и 11 раз уступил. Разница голов – 271:106, сообщает MisterChip.

Напомним, Зидан возглавлял Реал с начала 2016 года, однако по окончании сезона 2017/18 решил покинуть клуб. Впрочем, недавно француз вернулся в Реал после увольнения Сантьяго Солари.

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