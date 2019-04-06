Еспаньйол на виїзді вирвав перемогу у Жирони: 31-й тур Ла Ліги, матч суботи

В рамках 31-го туру іспанської Прімери Еспаньйол на виїзді вирвав перемогу у Жирони. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 31-й тур

Жирона – Еспаньйол – 1:2

Голи: Стуані, 80 (п.) – Дардер, 59, 89

У першому матчі 31 туру Ла Ліги зустрічались сусіди по турнірній таблиці — Жирона та Еспаньйол. Обидві команди свої останні матчі провели вкрай невдало і намагались здобути такі необхідні очки аби відірватись від зони вильоту. Перший тайм видався доволі нудним, Жирона більше володіла м’ячем, однак не змогла втілити свою перевагу у забитий гол. У другому таймі Еспаньйол зусиллями Серхі Дардера, який з-за меж штрафного майданчика блискуче пробив під ліву стійку, вийшов вперед. Жирона продовжувала більше контролювати м’яч і на 80 хвилині здобула право пробити пенальті: Роберто Росалес зіграв у штрафному майданчику рукою. Після удару Крістіана Стуані Дієго Лопес дотягнувся рукою до м'яча, однак цього виявилось недостатньо, щоб завадити шкіряному влетіти під ліву стійку. На 89-й хвилині Серхі Дардер ударом з-за меж штрафного вивів Еспаньйол вперед.

Після цього матчу Еспаньйол піднявся на 13 сходинку і набрав 38 очок, натомість Жирона опустилась на 14 місце і має в своєму активі 34 пункти.