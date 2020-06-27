Реал та Інтер узгодили трансфер Хакімі

Захисник Реала Ашраф Хакімі продовжить кар'єру у Серії А.

Інтер домовився з Реалом щодо трансферу оборонця "вершкових" Ашрафа Хакімі, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Мадридці отримають за 21-річного таланта 40 млн євро + 5 млн у вигляді бонусів. Також Реал залишиться без першочергового права викупу. Наступного тижня Ашраф пройде медогляд в Мілані.

Нинішній сезон захисник провів у дортмундській Борусії на правах оренди. У останньому розіграші Бундесліги Хакімі зіграв у 33-х матчах, в яких відзначився 5-ма голами та 10-ма асистами.

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