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Реал та Інтер узгодили трансфер Хакімі

22:38 - Читать на русском
Реал та Інтер узгодили трансфер Хакімі
Ашраф Хакімі / Фото Борусія Д

Захисник Реала Ашраф Хакімі продовжить кар'єру у Серії А.

Інтер домовився з Реалом щодо трансферу оборонця "вершкових" Ашрафа Хакімі, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Мадридці отримають за 21-річного таланта 40 млн євро + 5 млн у вигляді бонусів. Також Реал залишиться без першочергового права викупу. Наступного тижня Ашраф пройде медогляд в Мілані.

Нинішній сезон захисник провів у дортмундській Борусії на правах оренди. У останньому розіграші Бундесліги Хакімі зіграв у 33-х матчах, в яких відзначився 5-ма голами та 10-ма асистами.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Італія Ашраф Ашраф Хакімі Трансфери Реал Мадрид Трансфери Інтера Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Інтер Інтер
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