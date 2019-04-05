toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ САУТГЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ

Зідан прокоментував можливий перехід Азара в Реал

18:40 320 Читать на русском
Зідан прокоментував можливий перехід Азара в Реал
Еден Азар / Фото skysports

Головний тренер Реала Зінедін Зідан вважає Едена Азара чудовим футболістом.

"Я не буду ділитися своєю думкою щодо того, що може статися, тому що сезон ще не закінчився. Можу лише сказати, що завжди цінував Едена. Я багато спостерігав за ним ще з часів гри у Франції, він чудовий футболіст", – цитує Зідана Marca.

"Важливо, що зараз він з нами", – у Саррі немає чіткої відповіді щодо майбутнього Азара в Челсі

Зауважимо, що Еден Азар – одна з пріоритетних цілей Реала на літнє трансферне вікно. Раніше Tutto Mercato повідомляло, що бельгієць вже узгодив контракт з "вершковими".

Кейлор Навас покине Реал влітку – Лунін може стати другим після Куртуа

У поточному сезоні Азар провів за Челсі 41 матч в усіх турнірах, в активі вінгера 17 голів та 12 результативних передач.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Трансфери Челсі Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
42
хв
Майнц
21:30
Фрайбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук