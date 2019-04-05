Зідан прокоментував можливий перехід Азара в Реал

Головний тренер Реала Зінедін Зідан вважає Едена Азара чудовим футболістом.

"Я не буду ділитися своєю думкою щодо того, що може статися, тому що сезон ще не закінчився. Можу лише сказати, що завжди цінував Едена. Я багато спостерігав за ним ще з часів гри у Франції, він чудовий футболіст", – цитує Зідана Marca.

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Зауважимо, що Еден Азар – одна з пріоритетних цілей Реала на літнє трансферне вікно. Раніше Tutto Mercato повідомляло, що бельгієць вже узгодив контракт з "вершковими".

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У поточному сезоні Азар провів за Челсі 41 матч в усіх турнірах, в активі вінгера 17 голів та 12 результативних передач.