Зидан прокомментировал возможный переход Азара в Реал

Главный тренер Реала Зинедин Зидан считает Эдена Азара замечательным футболистом.

"Я не буду делиться своим мнением о том, что может произойти, потому что сезон еще не закончился. Могу только сказать, что всегда ценил Эдена. Я много наблюдал за ним еще со времен игры во Франции, он отличный футболист", – цитирует Зидана Marca.

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Заметим, что Эден Азар – одна из приоритетных целей Реала на летнее трансферное окно. Ранее TMW сообщало, что бельгиец уже согласовал контракт со "сливочными".

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В текущем сезоне Азар провел за Челси 41 матч во всех турнирах, в активе вингера 17 голов и 12 результативных передач.