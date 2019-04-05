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Кейлор Навас покине Реал влітку – Лунін може стати другим після Куртуа

17:40 725 Читать на русском
Кейлор Навас покине Реал влітку – Лунін може стати другим після Куртуа
Кейлор Навас / AS

Голкіпер мадридського Реала Кейлор Навас змінить клуб по завершенні нинішнього сезону.

Тібо Куртуа залишиться першим номером Реала у сезоні 2019/20, а Кейлор Навас цього літа покине королівський клуб, розповів авторитетний іспанський журналіст Жозеп Педрерол у програмі Jugones.

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32-річний костариканець, який виграв у складі "бланкос" три Ліги чемпіонів, більше не хоче виконувати роль резервіста. Навас перейде у клуб, який гарантує йому регулярну ігрову практику.

Головний тренер Реала Зінедін Зідан на сьогоднішній прес-конференції не спростував інформацію про відхід одного зі своїх улюбленців: "Я не буду нічого говорити. У нього контракт. Подивимось, що станеться в кінці сезону. Кейлор – чудова людина".

Після відходу Наваса двері у першу команду Реала можуть відчинитись для Андрія Луніна, який поточний сезон провів на правах оренди у Леганесі. Українець може стати №2 мадридського гранда після Куртуа.

Додамо, що раніше Педрерол першим анонсував відхід з Реала Кріштіану Роналду та Зінедіна Зідана навесні минулого року.

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Теги
Андрій Лунін Андрій Лунін Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Кейлор Навас Кейлор Навас Тібо Куртуа Тібо Куртуа
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