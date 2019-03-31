toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЕМ РОМА - НАПОЛІ

"Важливо, що зараз він з нами", – у Саррі немає чіткої відповіді щодо майбутнього Азара в Челсі

15:24 126 Читать на русском
"Важливо, що зараз він з нами", – у Саррі немає чіткої відповіді щодо майбутнього Азара в Челсі
Мауріціо Саррі / фото: ФК Челсі

Головний тренер лондонського Челсі Мауріціо Саррі розповів про ситуацію з зіркою команди Еденом Азаром, який цього літа може перейти в мадридський Реал.

"Є два варіанти: запитати Азара або керівництво клубу. Я не займаюся питаннями трансферів. Важливим є те, що зараз Еден з нами.

Азар пройшов курйозний тест: Барселона чи Реал, Мбаппе чи Неймар, побувати у тілі Роналду, політика та паління

Він нам потрібен, щоб в останні два місяці сезону команда була в хорошій формі. Хотів би з повагою поставитися до його рішення, але я не знаю, вирішив він щось наразі чи ні", – цитує Саррі прес-служба Челсі.

У нинішньому сезоні англійської Прем'єр-ліги Азар забив 13 голів і віддав 11 результативних передач в 29 матчах.

Мессі назвав 5-х найкращих гравців сучасності, крім себе та Роналду

Сьогодні, 31 березня, Челсі проведе виїзну зустріч 32-го туру чемпіонату Англії з Кардіфф Сіті. Стартовий свисток пролунає о 16:05 за київським часом.

Теги
Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
хв
Ганновер
16:30
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук