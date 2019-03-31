"Важливо, що зараз він з нами", – у Саррі немає чіткої відповіді щодо майбутнього Азара в Челсі

Головний тренер лондонського Челсі Мауріціо Саррі розповів про ситуацію з зіркою команди Еденом Азаром, який цього літа може перейти в мадридський Реал.

"Є два варіанти: запитати Азара або керівництво клубу. Я не займаюся питаннями трансферів. Важливим є те, що зараз Еден з нами.

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Він нам потрібен, щоб в останні два місяці сезону команда була в хорошій формі. Хотів би з повагою поставитися до його рішення, але я не знаю, вирішив він щось наразі чи ні", – цитує Саррі прес-служба Челсі.

У нинішньому сезоні англійської Прем'єр-ліги Азар забив 13 голів і віддав 11 результативних передач в 29 матчах.

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Сьогодні, 31 березня, Челсі проведе виїзну зустріч 32-го туру чемпіонату Англії з Кардіфф Сіті. Стартовий свисток пролунає о 16:05 за київським часом.