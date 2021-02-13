"Сборная Франции? Посмотрим, сейчас мои мысли с Реалом. Я в Мадриде и наслаждаюсь каждым днем. Я полностью поглощен футболом, но никогда не знаешь наверняка, что может произойти в будущем.

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Мы давно общаемся с Ноэлем Ле Гре, еще с 1998 года. Сборная – это моя цель. Я говорил об этом еще когда начинал тренировать 10 лет назад. Впрочем, сейчас я в Реала", – цитирует Зидана Marca.

Добавим, что действующий контракт французского специалиста со "сливочными" рассчитан до лета 2022 года. Соглашение Дешама со сборной Франции завершится на полгода позже.

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