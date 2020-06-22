toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ДИНАМО - КОЛОС РЕАЛ СОСЬЄДАД - РЕАЛ МАДРИД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зідан обійшов легендарного наставника за кількістю перемог з Реалом

11:28 - Читать на русском
Зідан обійшов легендарного наставника за кількістю перемог з Реалом
Зінедін Зідан / Marca

Перемога над Реал Сосьєдадом стала знаковою для головного тренера Реала Зінедіна Зідана.

84’ Мікель Меріно
 
Серхіо Рамос 50’
Карім Бензема 71’
50’ Серхіо Рамос
71’ Карім Бензема
84’ Мікель Меріно

Реал під керівництвом Зінедіна Зідана здобув 134-у перемогу, повідомляє Squawka.

Реал Сосьєдад – Реал – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ця звитяга допомогла легендарному французу обігнати Вісенте дель Боске, який має 133 перемоги на чолі мадридського клубу. Таким чином, Зідан піднявся на другу сходинку в рейтингу наставників Реала за кількістю переможних матчів – попереду лише Мігель Муньйос із 357 тріумфами.

Нагадаємо, Реал обіграв Реал Сосьєдад (2:1) та обійшов Барселону в чемпіонаті за додатковими показниками – в обох грандів по 65 очок.

Реал Сосьєдад – Реал Мадрид: скандальний, але безпомилковий арбітраж, сіренька перемога "бланкос" і незамінний Рамос

blog_ava
Головні новини футболу 21 червня: Реал очолив Прімеру, Ліверпуль втратив очки, Зоря обіграла Десну в битві за бронзу
07:00
1875
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Вісенте дель Боске Зінедін Зінедін Зідан Реал Сосьєдад - Реал Мадрид
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
15
хв
Динамо
19:30
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук