Зідан обійшов легендарного наставника за кількістю перемог з Реалом

Перемога над Реал Сосьєдадом стала знаковою для головного тренера Реала Зінедіна Зідана.

Реал під керівництвом Зінедіна Зідана здобув 134-у перемогу, повідомляє Squawka.

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Ця звитяга допомогла легендарному французу обігнати Вісенте дель Боске, який має 133 перемоги на чолі мадридського клубу. Таким чином, Зідан піднявся на другу сходинку в рейтингу наставників Реала за кількістю переможних матчів – попереду лише Мігель Муньйос із 357 тріумфами.

Нагадаємо, Реал обіграв Реал Сосьєдад (2:1) та обійшов Барселону в чемпіонаті за додатковими показниками – в обох грандів по 65 очок.

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