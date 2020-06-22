Зидан обошел легендарного наставника по количеству побед с Реалом

Победа над Реал Сосьедад стала знаковой для главного тренера Реала Зинедина Зидана.

Реал под руководством Зинедина Зидана добыл 134-ю победу, сообщает Squawka.

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Эта победа помогла легендарному французу обогнать Висенте дель Боске, который имеет 133 победы во главе мадридского клуба. Таким образом, Зидан поднялся на вторую строчку в рейтинге наставников Реала по количеству победных матчей – впереди только Мигель Муньос с 357 триумфами.

Напомним, Реал обыграл Реал Сосьедад (2:1) и обошел Барселону в чемпионате по дополнительным показателям – у обоих грандов по 65 очков.

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