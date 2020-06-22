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Зидан обошел легендарного наставника по количеству побед с Реалом

11:32 - Читати українською
Зидан обошел легендарного наставника по количеству побед с Реалом
Зинедин Зидан / Marca

Победа над Реал Сосьедад стала знаковой для главного тренера Реала Зинедина Зидана.

84’ Микель Мерино
 
Серхио Рамос 50’
Карим Бензема 71’
50’ Серхио Рамос
71’ Карим Бензема
84’ Микель Мерино

Реал под руководством Зинедина Зидана добыл 134-ю победу, сообщает Squawka.

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Эта победа помогла легендарному французу обогнать Висенте дель Боске, который имеет 133 победы во главе мадридского клуба. Таким образом, Зидан поднялся на вторую строчку в рейтинге наставников Реала по количеству победных матчей – впереди только Мигель Муньос с 357 триумфами.

Напомним, Реал обыграл Реал Сосьедад (2:1) и обошел Барселону в чемпионате по дополнительным показателям – у обоих грандов по 65 очков.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Висенте дель Боске Зинедин Зинедин Зидан Реал Сосьедад - Реал Мадрид
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