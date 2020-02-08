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Зідан незадоволений ставленням Бейла до тренувань – в Реалі назріває новий конфлікт

12:25 387 Читать на русском
Зідан незадоволений ставленням Бейла до тренувань – в Реалі назріває новий конфлікт
Бейл та Зідан / Marca

Головний тренер Реала Зінедін Зідан розчарований роботою Гарета Бейла на тренуваннях.

Зідана не влаштовує те, як займається Гарет Бейл на тренуваннях Реала, повідомляє Marca.

Бейл знову покинув стадіон, не чекаючи закінчення матчу Реала

Фахівець розчарований тим, що валлієць не скинув зайву вагу після своєї травми. Зазначається, що Бейл попри це має шанс повернути місце у складі, якщо почне тренуватись більш відповідально.

Нагадаємо, Бейл виступає за Реал з 2013 року. У поточному сезоні валлієць провів за Реал 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 млн євро.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Гарет Бейл Гарет Бейл Зінедін Зідан Зінедін Зідан
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