Зідан незадоволений ставленням Бейла до тренувань – в Реалі назріває новий конфлікт

Головний тренер Реала Зінедін Зідан розчарований роботою Гарета Бейла на тренуваннях.

Зідана не влаштовує те, як займається Гарет Бейл на тренуваннях Реала, повідомляє Marca.

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Фахівець розчарований тим, що валлієць не скинув зайву вагу після своєї травми. Зазначається, що Бейл попри це має шанс повернути місце у складі, якщо почне тренуватись більш відповідально.

Нагадаємо, Бейл виступає за Реал з 2013 року. У поточному сезоні валлієць провів за Реал 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 млн євро.

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