"Після нашого гола ми сіли трохи нижче і змінили динаміку своїх дій. З нами сталися всі нещастя, які могли статися. Важко зрозуміти нашу гру. Не думаю, що Валенсія була сильнішою тактично за нас. Втім, у цьому винен я, і саме я повинен шукати рішення. Я не збираюся сперечатися з арбітрами, вони просто повинні судити.

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Немає жодних виправдань. Після першого гола ми забули про оборону, все нагромадилося. Це правда, що ми не були такими, як були раніше. Чи шкодую я про вибір основи? Вони всі гравці Реала, саме тому я обрав таку одинадцятку", – цитує Зідана Marca.

Додамо, що поразка зупинила Реал на четвертому місці Прімери – мадридці набрали 16 очок у 8 матчах.

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