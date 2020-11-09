"После нашего гола мы сели чуть ниже и изменили динамику своих действий. С нами произошли все несчастья, которые могли произойти. Трудно понять нашу игру. Не думаю, что Валенсия была сильнее тактически нас. Впрочем, в этом виноват я, и именно я должен искать решение. Я не собираюсь спорить с арбитрами, они просто должны судить.

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Нет никаких оправданий. После первого гола мы забыли об обороне, все накопилось. Это правда, что мы не были такими, как были раньше. Жалею ли я о выборе основы? Они все игроки Реала, поэтому я выбрал такую одиннадцатку", – цитирует Зидана Marca.

Добавим, что поражение остановило Реал на четвертом месте Примеры – мадридцы набрали 16 очков в 8 матчах.

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