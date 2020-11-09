Валенсія принизила мадридський Реал у матчі 9-го туру Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу Валенсія – Реал дивіться на "Футбол 24".

Реал вийшов вперед на 23 хвилині, коли Бензема класним ударом влучив у дальню дев'ятку з-за меж штрафного. Однак, Валенсія відігралась ще до перерви, Солер з другої спроби реалізував пенальті (під час першого 11-метрового Муса забіг до штрафного до удару).

Валенсія розгромила Реал завдяки трьом пенальті та автоголу Варана

Варан трохи пізніше зрізав м'яч у власні ворота після прострілу, а у другому таймі Валенсія заробила ще два пенальті, які також реалізував Солер.

Таким чином, Валенсія набрала 11 очок та піднялась на 9 місце, Реал з 16 пунктами залишився четвертим.