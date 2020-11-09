Несподіване фіаско мадридців із хет-триком Солера у відеоогляді матчу Валенсія – Реал – 4:1
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Валенсія принизила мадридський Реал у матчі 9-го туру Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу Валенсія – Реал дивіться на "Футбол 24".
завершено
35’ Карлос Солер
45+1’ Рафаель Варан
54’ Карлос Солер
63’ Карлос Солер
Карім Бензема 23’
23’ Карім Бензема
35’ Карлос Солер
45+1’ Рафаель Варан
54’ Карлос Солер
63’ Карлос Солер
Реал вийшов вперед на 23 хвилині, коли Бензема класним ударом влучив у дальню дев'ятку з-за меж штрафного. Однак, Валенсія відігралась ще до перерви, Солер з другої спроби реалізував пенальті (під час першого 11-метрового Муса забіг до штрафного до удару).
Валенсія розгромила Реал завдяки трьом пенальті та автоголу Варана
Варан трохи пізніше зрізав м'яч у власні ворота після прострілу, а у другому таймі Валенсія заробила ще два пенальті, які також реалізував Солер.
Таким чином, Валенсія набрала 11 очок та піднялась на 9 місце, Реал з 16 пунктами залишився четвертим.
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