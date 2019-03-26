Реал вирішив продати Бейла, щоб покрити витрати на трансфери Зідана

Вінгер Реала Гарет Бейл скоріш за все покине Сантьяго Бернабеу влітку.

Боси Реала мають намір попрощатись із одною зі своїх головних зірок Гаретом Бейлом, повідомляє AS.

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Такий трансфер повинен поповнити казну мадридського клубу задля майбутніх трансферів. Президент "вершкових" Флорентіно Перес пообіцяв наставнику королівського клубу Зінедіну Зідану, що виділить кошти на літні придбання француза.

Бейл захищає кольори Реала з 2013 року. За цей час валлієць провів за мадридців 224 матчі, в яких забив 102 голи.

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