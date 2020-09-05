Реал може здійснити ще кілька трансферів на вихід до закриття поточного вікна.

До "чорного списку" Зінедіна Зідана входять четверо гравців, інформує Football Espana з посиланням на AS.

Мілан орендував Браїма Діаса у Реала

Нову команду до 6 жовтня (останній день вікна) повинні знайти Гарет Бейл, Серхіо Регілон, Маріано Діас та Борха Майораль. Цього літа Реал вже встиг провести серйозну кадрову чистку, відпустивши в оренди або продавши 12 гравців. Натомість жодного повноцінного підписання "вершкові" не здійснили.

Нагадаємо, новий сезон чемпіонату Іспанії стартує 11 вересня, проте Реал розпочне пізніше за інші команди.

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