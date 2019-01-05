Зідан може змінити Аллегрі на посаді тренера Ювентуса після закінчення сезону

На тренерському містку Ювентуса можуть відбутись серйозні зміни після закінчення сезону.

Макссіміліано Аллегрі планує покинути посаду головного тренера Ювентуса після закінчення поточного сезону, незважаючи на будь-який результат його команди.

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У такому випадку команду з чемпіонату Італії очолить колишній тренер мадридського Реала Зінедін Зідан, повідомляє Football Italia з посиланням на Mundo Deportivo.

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Нагадаємо, Аллегрі працює з туринським клубом з 2014 року, за цей час італієць привів команду до 4 чемпіонств та 4 кубків Італії.