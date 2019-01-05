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Зідан може змінити Аллегрі на посаді тренера Ювентуса після закінчення сезону

12:45 269 Читать на русском
Зідан може змінити Аллегрі на посаді тренера Ювентуса після закінчення сезону
Зінедін Зідан / Соцмережі

На тренерському містку Ювентуса можуть відбутись серйозні зміни після закінчення сезону.

Макссіміліано Аллегрі планує покинути посаду головного тренера Ювентуса після закінчення поточного сезону, незважаючи на будь-який результат його команди.

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У такому випадку команду з чемпіонату Італії очолить колишній тренер мадридського Реала Зінедін Зідан, повідомляє Football Italia з посиланням на Mundo Deportivo.

Ювентус не збирається відпускати Аллегрі в Манчестер Юнайтед і хоче продовжити його контракт

Нагадаємо, Аллегрі працює з туринським клубом з 2014 року, за цей час італієць привів команду до 4 чемпіонств та 4 кубків Італії.

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Ювентус Ювентус Італія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі
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