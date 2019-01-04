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Ювентус не збирається відпускати Аллегрі в Манчестер Юнайтед і хоче продовжити його контракт

12:35 102 Читать на русском
Ювентус не збирається відпускати Аллегрі в Манчестер Юнайтед і хоче продовжити його контракт

Наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі може підписати нову угоду з туринцями.

Чинний контракт фахівця діє до літа 2020 року. Однак в Ювентусі задоволені роботою Аллегрі і хочуть продовжити угоду ще на 2 роки, повідомляє Calciomercato.

Аллегрі – кандидат на посаду наставника Манчестер Юнайтед

"Я впевнений, що він залишиться, він найкращий тренер для нашого клубу", – сказав спортивний директор туринців Фабіо Паратічі.

Зазначимо, що неодноразово повідомлялося про зацікавленість Реала та Манчестер Юнайтед у запрошенні Аллегрі.

Спортивний директор Ювентуса Паратічі проаналізував доцільність придбання Роналду

Теги
Ювентус Ювентус Італія Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Фабіо Паратічі
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