Ювентус не збирається відпускати Аллегрі в Манчестер Юнайтед і хоче продовжити його контракт

Наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі може підписати нову угоду з туринцями.

Чинний контракт фахівця діє до літа 2020 року. Однак в Ювентусі задоволені роботою Аллегрі і хочуть продовжити угоду ще на 2 роки, повідомляє Calciomercato.

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"Я впевнений, що він залишиться, він найкращий тренер для нашого клубу", – сказав спортивний директор туринців Фабіо Паратічі.

Зазначимо, що неодноразово повідомлялося про зацікавленість Реала та Манчестер Юнайтед у запрошенні Аллегрі.

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