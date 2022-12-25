"Селесао" продовжують пошуки головного тренера після відставки Тіте, який провалив ЧС-2022. Одним із варіантів для збірної Бразилії став поки що безробітний Зінедін Зідан.

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У Бразилії шукають досвідченого іноземного тренера, за якого не доведеться платити відступні. Француз відповідає всім зазначеним вимогам, що робить його ідеальним кандидатом, стверджує L'Equipe.

Раніше "пентакампеони" розглядали варіант із призначенням Хосепа Гвардіоли чи Карло Анчелотті, але перший не так давно підписав нову угоду з Манчестер Сіті, а італієць зосереджений виключно на Реалі.

Нагадаємо, єдиним місцем роботи Зідана-тренера був мадридський Реал, із якого француз пішов ще півтора року тому. Відтоді 50-річний Зінедін перебував без роботи – очікувалося, що він очолить збірну Франції, але все йде до того, що наставником "Ле Бльо" залишиться Дідьє Дешам.

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