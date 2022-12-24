Бразильці у паніці готові розглянути навіть прізвища одвічних суперників – аргентинців, інформує Tuttosport. Йдеться про Маурісіо Почеттіно, Марсело Б'єлсу та Марсело Гальярдо.

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Усі троє можуть вислухати пропозиції, оскільки зараз перебувають без роботи. Якщо вибір справді зупиниться на комусь з цієї трійки, то вперше в історії збірна Бразилії матиме тренера-аргентинця. У шорт-листі також є іспанець Луїс Енріке та француз Зінедін Зідан.

Нагадаємо, Бразилія зупинилася на 1/4 фіналу ЧС-2022, поступившись хорватам у серії пенальті. З командою відразу попрощався вітчизняний фахівець Тіте, який очолював "селесао" 6,5 років.

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