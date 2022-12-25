Бывший наставник Реала может возобновить тренерскую карьеру в одной из лучших сборных мира.

"Селесао" продолжают поиски главного тренера после отставки Тите, провалившего ЧМ-2022. Одним из вариантов для сборной Бразилии стал пока что безработный Зинедин Зидан.

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В Бразилии ищут опытного иностранного тренера, за которого не придется платить отступные. Француз отвечает всем указанным требованиям, что делает его идеальным кандидатом, утверждает L'Equipe.

Ранее "пентакампеоны" рассматривали вариант с назначением Хосепа Гвардиолы или Карло Анчелотти, но первый недавно подписал новое соглашение с Манчестер Сити, а итальянец сосредоточен исключительно на Реале.

Напомним, единственным местом работы Зидана-тренера был мадридский Реал, из которого француз ушел еще полтора года назад. С тех пор 50-летний Зинедин находился без работы – ожидалось, что он возглавит сборную Франции, но все идет к тому, что наставником "Ле Бле" останется Дидье Дешам.

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