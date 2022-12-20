Найближчим часом стане відоме ім'я тренера збірної Франції. Кандидатів двоє – це Дідьє Дешам, який очюлює "Ле Бльо" з 2012 року, та його екс-колега по збірній Зінедін Зідан. Останній вже 1,5 року перебуває без роботи після відходу з Реала – єдиного клубу у своїй тренерській кар'єрі.

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Ще недавно 50-річний Зізу вважався фаворитом, адже очікувалося, що контракт Дешама, розрахований до кінця 2022-го, продовжений не буде. Зараз ситуація змінилася – все йде до того, що тренер збірної Франції не піде з посади.

У випадку підписання Дешамом нового контракту Зідан планує повернутися до роботи в одному з клубів. Раніше Зінедіна активно сватали в ПСЖ та Манчестер Юнайтед, однак ці клуби вже запросили нових тренерів.

Зідана не надто цікавить АПЛ, хоча він і володіє англійською. Не виключено, що француз опиниться в Ювентусі, який незабаром отримає нове керівництво після відходу Аньєллі та Недведа. При виборі нового клубу Зінедін не поспішатиме – передусім, це має бути амбітний та стабільний проект у Європі, в якому тренер отримає бажані для себе повноваження. Але в будь-якому разі, просто сидіти кілька років в очікуванні збірної Франції Зізу не буде, стверджує L'Equipe.

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