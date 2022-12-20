В ближайшее время станет известно имя тренера сборной Франции. Кандидатов двое – это Дидье Дешам, возглавляющий "Ле Блё" с 2012 года, и его экс-коллега по сборной Зинедин Зидан. Последний уже 1,5 года находится без работы после ухода из Реала – единственного клуба в своей тренерской карьере.

Бензема может вернуться в сборную Франции при одном условии

Еще недавно 50-летний Зизу считался фаворитом, ведь ожидалось, что контракт Дешама, рассчитанный до конца 2022-го, продлен не будет. Сейчас ситуация изменилась – все идет к тому, что тренер сборной Франции не уйдет с поста.

В случае подписания Дешамом нового контракта Зидан планирует вернуться к работе в одном из клубов. Ранее Зинедина активно сватали в ПСЖ и Манчестер Юнайтед, однако эти клубы уже пригласили новых тренеров.

Зидана не слишком интересует АПЛ, хотя он и владеет английским. Не исключено, что француз окажется в Ювентусе, который в скором времени получит новое руководство после ухода Аньелли и Недведа. При выборе нового клуба Зинедин не будет спешить – прежде всего, это должен быть амбициозный и стабильный проект в Европе, где тренер получит желаемые для себя полномочия. Но в любом случае просто сидеть несколько лет в ожидании сборной Франции Зизу не будет, утверждает L'Equipe.

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