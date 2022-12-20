Нападник Реала і володар "Золотого м'яча-2022" завершив кар'єру в національній команді, але ситуація все ще може змінитися.

Карім Бензема травмувався перед стартом чемпіонату світу-2022 і пропустив Мундіаль у Катарі. Як з'ясувалося згодом, форвард мав можливість допомогти команді у вирішальних матчах турніру (зокрема, у фіналі), але Дідьє Дешам відмовився від його послуг.

Бензема оголосив про завершення кар'єри в збірній Франції

У підсумку, 19 грудня – в день свого 35-річчя – Бензема оголосив про завершення кар'єри в збірній Франції. За "Ле Бльо" Карім дебютував у 2007 році, зіграв 97 матчів, забив 37 голів.

У Франції стверджують, що історія Бензема з національною командою, можливо, ще має шанс на продовження. Якщо Зінедін Зідан замінить Дідьє Дешама на посаді тренера збірної, то в такому випадку форвард Реала готовий розглянути можливість повернення, повідомляє Foot Mercato.

Зазначимо, контракт Дешама з Федерацією футболу Франції розрахований до кінця 2022 року, однак раніше з'являлася інформація про його можливе продовження.

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