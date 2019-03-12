Зідан: Марсело має залишитись у Реалі

Новий тренер мадридського Реала Зінедін Зідан вважає, що захисника Марсело потрібно залишити в команді.

Після повернення Зінедіна Зідана до керма мадридського Реала французький наставник попросив Флорентіно Переса залишити у складі Марсело, передає A Bola Brasil.

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Лівий захисник, який поступився місцем у основі Серхіо Регілону під керівництвом Сантьяго Соларі, був націлений на літній переїзд до Ювентуса. Були повідомлення про те, що він вже дійшов згоди з чемпіонами Італії.



Тим не менш, повідомляється, що Зідан не відмовився від Марсело і сказав президентові Реала Флорентіно Пересу, що "вершкові" не повинні дозволити 30-річному футболісту залишити іспанську столицю наприкінці сезону.

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