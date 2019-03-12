toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
РЕАЛ МАДРИД ЮВЕНТУС - АТЛЕТІКО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАЛЬКЕ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Зідан: Марсело має залишитись у Реалі

15:01 526 Читать на русском
Зідан: Марсело має залишитись у Реалі
Марсело та Зідан / Reuters

Новий тренер мадридського Реала Зінедін Зідан вважає, що захисника Марсело потрібно залишити в команді.

Після повернення Зінедіна Зідана до керма мадридського Реала французький наставник попросив Флорентіно Переса залишити у складі Марсело, передає A Bola Brasil.

Марсело та Рамос посварились на тренуванні Реала

Лівий захисник, який поступився місцем у основі Серхіо Регілону під керівництвом Сантьяго Соларі, був націлений на літній переїзд до Ювентуса. Були повідомлення про те, що він вже дійшов згоди з чемпіонами Італії.

Тим не менш, повідомляється, що Зідан не відмовився від Марсело і сказав президентові Реала Флорентіно Пересу, що "вершкові" не повинні дозволити 30-річному футболісту залишити іспанську столицю наприкінці сезону.

Революції Переса: як президент Реала реагував на провали – безжальні відставки та прихід великих зірок

Теги
Марсело Марсело Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Флорентіно Перес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
58
хв
Манчестер Сіті
22:00
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук