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Зидан: Марсело должен остаться в Реале

15:10 183 Читати українською
Зидан: Марсело должен остаться в Реале
Марсело та Зидан / Reuters

Новый тренер мадридского Реала Зинедин Зидан считает, что защитника Марсело нужно оставить в команде.

По возвращении Зинедина Зидана к рулю мадридского Реала французский наставник попросил Флорентино Переса оставить в составе Марсело, передает A Bola Brasil.

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Левый защитник, который уступил место в основе Серхио Регилону под руководством Сантьяго Солари, был нацелен на летний переезд в Ювентус. Были сообщения о том, что он уже достиг соглашения с чемпионами Италии.

Тем не менее, сообщается, что Зидан не отказался от Марсело и сказал президенту Реала Флорентино Пересу, что "сливочные" не должны позволить 30-летнему футболисту покинуть испанскую столицу по окончании сезона.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Марсело Марсело Флорентино Перес
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